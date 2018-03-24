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Новости. Общество
15:57, 24 Марта 2018

Петрозаводск присоединится к международной акции "Час Земли"

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На железнодорожном вокзале в Петрозаводске на час отключат подсветку.

Октябрьская железная дорога поддержит международную акцию "Час Земли", которая ежегодно проводится в последнюю субботу марта.

Как сообщается на сайте РЖД, 24 марта Октябрьская железная дорога присоединится к "Часу Земли". С 20.30 до 21.30 на территории магистрали будет отключена архитектурно-художественная подсветка зданий вокзалов, административных зданий и другое освещение, не связанное с безопасностью движения поездов и пассажиров.

Снижение количества использования электроэнергии уменьшает число вредных выбросов в атмосферу. Так, отключение подсветки на 14 вокзалах магистрали позволит сэкономить более 550 кВт/час.

Напомним, "Час Земли" - это международная символическая акция, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы (WWF) призывает выключить свет и бытовые электроприборы на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

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