«Петрозаводск прощается с Федором Фофановым», — глава Карелии сообщил о погибшем на СВО

Во время спецоперации погиб наш земляк.

Глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети о том, что в четверг, 12 октября, республика прощается со своим земляком, погибшим в ходе спецоперации.

«Петрозаводск сегодня прощается с Федором Фофановым», — сообщил руководитель республики.



Федор доблестно нес службу в пушечном артиллерийском взводе в зоне СВО.

«Приношу глубокие соболезнования семье, друзьям и близким нашего бойца», — написал Артур Парфенчиков.



«Вечная память Солдату», — добавил он.