«Петрозаводск прощается с Федором Фофановым», — глава Карелии сообщил о погибшем на СВО

Во время спецоперации погиб наш земляк.
Глава Карелии рассказал на своей странице в соцсети о том, что в четверг, 12 октября, республика прощается со своим земляком, погибшим в ходе спецоперации.
«Петрозаводск сегодня прощается с Федором Фофановым», — сообщил руководитель республики.
Федор доблестно нес службу в пушечном артиллерийском взводе в зоне СВО.
«Приношу глубокие соболезнования семье, друзьям и близким нашего бойца», — написал Артур Парфенчиков.
«Вечная память Солдату», — добавил он.
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