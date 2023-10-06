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Петрозаводск простился с бойцами, погибшими на спецоперации

Новости. Общество
08:35, 07 Октября 2023
фото: © Инна Колыхматова / ВК

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В карельской столице проводили в последний путь троих петрозаводчан, погибших на специальной военной операции.

О прощании с жителями Петрозаводска рассказала на своей странице в соцсети врио мэра карельской столицы Инна Колыхматова.

В четверг, 5 октября, и пятницу, 6 октября, город прощался с  Евгением Андреевичем Демидовым, Иваном Александровичем Бурчиным и Виталием Михайловичем Лящуком, героически погибшими в ходе специальной военной операции, сообщила Инна Колыхматова.

«Евгений, Иван и Виталий честно и мужественно исполнили свой гражданский и воинский долг, защищая на поле боя всех нас, нашу Родину, наших детей и наше будущее», — написала исполняющая обязанности главы Петрозаводска.

Инна Колыхматова выразила семьям, друзьям и боевым товарищам погибших героев глубокие соболезнования.

«Петрозаводск будет помнить их имена. Вечная слава!» — написала врио мэра.

Ранее глава Карелии рассказал о гибели сержанта Ивана Бурчина, стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового отделения, и лейтенанта Евгения Демидова, командира взвода обеспечения мотострелкового батальона.

Позже руководитель республики сообщил печальную весть о гибели рядового Виталия Лящука, командира миномета.

 

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