Петрозаводск простился с Федором Фофановым, погибшим в ходе СВО

Инна Колыхматова выразила соболезнования родным и близким.

Петрозаводск простился с Федором Андреевичем Фофановым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом в личном профиле 12 октября рассказала врио главы города Инна Колыхматова.



По словам градоначальницы, Федор учился в лицее № 13 и лесотехническом техникуме, в последнее время жил и работал в Петрозаводске, откуда и ушел сражаться.

«Родным, близким, друзьям и боевым товарищам погибшего героя приношу глубокие соболезнования. Вечная память, вечная слава!», — написала Инна Колыхматова.