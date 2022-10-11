Петрозаводск простился с погибшим на спецоперации Андреем Григорьевым

Сегодня, 19 декабря, Петрозаводск простился со старшим сержантом Андреем Владимировичем Григорьевым, погибшим в ходе специальной военной операции.

Как сообщил на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский, Андрей учился в школе в деревне Коткозеро, потом — в училище в Санкт-Петербурге, в последнее время жил и работал в Петрозаводске.

«Никакие слова не могут сгладить горечь утраты, в первую очередь — родных, близких, друзей. Он защищал нас, наших детей и пал на поле сражения. Мы не забудем подвига Андрея Владимировича. Вечная память…» — сказал Владимир Любарский.