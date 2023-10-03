Петрозаводск простился с погибшими на СВО земляками

Петрозаводск проводил в последний путь двоих земляков, которые погибли в ходе специальной военной операции.

О прощании с жителями Петрозаводска рассказала на своей странице в соцсети врио мэра карельской столицы Инна Колыхматова.

В среду, 4 октября, Петрозаводск проводил в последний путь своих горожан — Вячеслава Андреевича Андреева и Николая Сергеевича Емельянова, погибших в ходе специальной военной операции, сообщила градоначальница.



Они жили, учились и работали в нашем городе. Отсюда ушли защищать Родину, в Петрозаводск и вернулись. Исполняя свой воинский и гражданский долг, Вячеслав и Николай проявили мужество и героизм. Они отдали свою жизнь за всех нас.



«Родным, близким, друзьям и боевым товарищам погибших героев от имени администрации Петрозаводского городского округа и всех петрозаводчан приношу глубокие соболезнования. Вечная память, вечная слава!» — написала Ирина Колыхматова в соцсети.

Ранее глава Карелии сообщил о погибшем на СВО Вячеславе Андрееве, а также о Николае Емельянове.