Петрозаводск простится с экс-директором «Акватики» Александром Балевым

Во вторник, 26 сентября, состоится прощание с основателем баскетбольного клуба «Карелия» и бывшим руководителем «Акватики».

Как стало известно «Столице на Онего», в этот вторник, 26 числа, с 12.00 до 14.00, в траурном зале на улице Вольной в Петрозаводске пройдет прощание с Александром Балевым.



Напомним, его не стало 22 сентября.



«Уникальный и безупречный руководитель, сильный душой и телом спортсмен, справедливый и честный мужчина, очень светлый и добрый человек… Именно благодаря Александру Николаевичу карельский баскетбол получил колоссальный импульс развития в последние десятилетия», — говорится в сообщении паблика «Баскетбольный Клуб «КАРЕЛИЯ-ЮНИОР».



В сообществе рассказали о том, что благодаря ему образовался баскетбольный клуб «Карелия», преемником которого сейчас является клуб «Карелия-ЮНИОР».



Отметим, Александр Балев ранее возглавлял водноспортивный комплекс «Акватика» в Петрозаводске.