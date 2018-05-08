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Новости. Общество
13:09, 08 Мая 2018

Петрозаводск простится с Юрием Линником 10 мая

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В четверг, 10 мая, в столице Карелии состоится прощание с философом и поэтом Юрием Линником.

"Прощание с Юрием Владимировичем Линником состоится 10 мая с 13 до 14 часов в траурном зале на ул. Вольной, 4", - рассказали в Национальной библиотеке.

"Трудно найти в Карелии человека, который не слышал о Юрии Линнике. Необычайно широк был спектр его интересов, – свои труды он посвящал богословию, мифологии и философии религии, читал лекции, создавал музеи и был очень увлечен Севером, что отражено и в его научных работах, и в творчестве. Масштаб личности этого человека нам еще предстоит оценить в полной мере", - написал ранее "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, Юрий Линник умер 5 мая.

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