Подписаться
Новости. Общество
09:13, 10 Августа 2019
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Петрозаводск сегодня отмечает День физкультурника

Загрузка...

В рамках Дня физкультурника сегодня пройдут легкоатлетические забеги, футбольные и баскетбольные матчи, любители и профессионалы сразятся в игре кююккя.

В 9.00 у развлекательного центра "Горка" (Лососинское ш., 17) стартует ультра-трейл "Фонтаны" на дистанцию 50 км. Невероятная трасса из самого центра города к уникальному природному фонтану сквозь Карельскую тайгу.

В 10.00, площадка рядом с колесом обозрения у ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). RunKarjala Park проводит Нетренировку "Твое спортивное утро". Утро здоровья и бодрости, встреча единомышленников и друзей. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы. Участие бесплатное.

В 10.45 на стадионе "Спартак" состоится открытие Дня физкультурника.

- На спортивной площадке ПетрГУ (ул. Герцена, 31Б) пройдет фестиваль "Оранжевый мяч".

- На стадионе "Спартак" (ул. Герцена, 1). Фестиваль "Лето с ГТО". Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6*6.

Запасное поле - республиканский фестиваль по народной игре кююккя, посвященный Дню коренных народов, и в рамках празднования Дня физкультурника.

В 11.00 на стадионе "Спартак" состоится тестирование ВФСК ГТО в рамках Спартакиады министерств и ведомств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.08.2019, 21:20
ФОТО: Грудь Насти Каменских не поместилась в тесный купальник
08.08.2019, 21:30
ФОТО: Обнаженная Сати Казанова позировала в ванне
03.08.2019, 10:04
Неизвестные запугивают водителей на трассе в Карелии
08.08.2019, 19:10
После развода с Собчак Виторган поделился первым романтичным фото с возлюбленной
05.08.2019, 20:49
СРОЧНО: Девлет Алиханов вышел на свободу
08.08.2019, 13:25
Стало известно, сколько дней продержится теплая погода в Карелии

Аналитика

09.08.2019 10:59
Капитал
"Не стоит удивляться, что малый бизнес постепенно деградирует как класс" 4
Бывший вице-премьер правительства Карелии Юрий Савельев рассказал, кто такие "бизнес-цыгане" и почему в регионах фактически отсутствуют самостоятельные бизнес-структуры.
Рыба раздора
08.08.2019 12:36
"Кареллеспром" открывает "тайну" своего успеха
06.08.2019 10:00
Побег от токсичного актива 22
05.08.2019 11:00
"Открытие нового памятника – важное событие для Петрозаводска и всех горожан" 14
01.08.2019 16:49
Вся аналитика

Чтиво

07.08.2019 11:34
Личное мнение
Аллее городов-побратимов отказано в статусе достопримечательного места 8
"Дерево дружбы" в Петрозаводске исключено из Списка объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия.
"Памятники в Сандармохе вырастают сами" 7
06.08.2019 13:20
"ТехРент" - в районах 3
31.07.2019 22:56
Почему одни территории преуспевают в привлечении инвестиций, а другие – отстают?
30.07.2019 14:47
архив чтиво

Медиа

Танцы вокруг Онежского Комара в Петрозаводске
09.08.2019 09:37
все фото и видео

Опрос

Как вы отдыхаете холодным летом?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»