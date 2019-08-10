Петрозаводск сегодня отмечает День физкультурника

В рамках Дня физкультурника сегодня пройдут легкоатлетические забеги, футбольные и баскетбольные матчи, любители и профессионалы сразятся в игре кююккя.

В 9.00 у развлекательного центра "Горка" (Лососинское ш., 17) стартует ультра-трейл "Фонтаны" на дистанцию 50 км. Невероятная трасса из самого центра города к уникальному природному фонтану сквозь Карельскую тайгу.

В 10.00, площадка рядом с колесом обозрения у ТРЦ "Лотос Плаза" (пр. Лесной, 47а). RunKarjala Park проводит Нетренировку "Твое спортивное утро". Утро здоровья и бодрости, встреча единомышленников и друзей. Беговая дистанция и дистанция для северной (скандинавской) ходьбы. Участие бесплатное.

В 10.45 на стадионе "Спартак" состоится открытие Дня физкультурника.

- На спортивной площадке ПетрГУ (ул. Герцена, 31Б) пройдет фестиваль "Оранжевый мяч".

- На стадионе "Спартак" (ул. Герцена, 1). Фестиваль "Лето с ГТО". Региональный этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6*6.

Запасное поле - республиканский фестиваль по народной игре кююккя, посвященный Дню коренных народов, и в рамках празднования Дня физкультурника.

В 11.00 на стадионе "Спартак" состоится тестирование ВФСК ГТО в рамках Спартакиады министерств и ведомств.