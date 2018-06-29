Петрозаводск сегодня простится с известным педагогом Музой Николаевной Проккуевой

25 июня не стало учителя русского языка и литературы Музы Проккуевой, ей было 86 лет. Прощание с Музой Николаевной состоится сегодня.

"Сорок лет своей жизни Муза Николаевна отдала школе, работала учителем русского языка и литературы средних общеобразовательных школ №10 и №34 г.Петрозаводска, была первым директором средней школы №3", - сообщает республиканское министерство культуры.

Те, кто был знаком с Музой Николаевной, отзываются о ней как о специалисте высокого класса, настоящем профессионале своего дела, ярком, добром, чутком человеке.

Прощание будет проходить 29 июня с 11 до 12 часов по адресу: ул. Вольная, д. 4, траурный зал.