10:12, 29 Июня 2018
Петрозаводск сегодня простится с известным педагогом Музой Николаевной Проккуевой
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25 июня не стало учителя русского языка и литературы Музы Проккуевой, ей было 86 лет. Прощание с Музой Николаевной состоится сегодня.
"Сорок лет своей жизни Муза Николаевна отдала школе, работала учителем русского языка и литературы средних общеобразовательных школ №10 и №34 г.Петрозаводска, была первым директором средней школы №3", - сообщает республиканское министерство культуры.
Те, кто был знаком с Музой Николаевной, отзываются о ней как о специалисте высокого класса, настоящем профессионале своего дела, ярком, добром, чутком человеке.
Прощание будет проходить 29 июня с 11 до 12 часов по адресу: ул. Вольная, д. 4, траурный зал.
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