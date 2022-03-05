Петрозаводск стал популярен у туристов-одиночек

Столица Карелии попала в топ-10 российских городов, наиболее популярных у туристов, путешествующих в одиночку.

За последнее время значительно увеличился спрос на бронирование номеров и квартир туристами, путешествующими в одиночку. Сайт бронирования жилья Tvil.ru выяснил, какие города пользуются популярностью у подобных туристов.

В десятку популярнейших городов вошел Петрозаводск. Столицу Карелии выбрали 4,5% туристов, путешествующих по одному в 2022 году. При этом отдых в Петрозаводске оказался одним из самых дорогих, уступив по этому показателю лишь Сургуту. Желающие полюбоваться на заснеженное Онего туристы платили за сутки более 1 700 рублей. Останавливаются в карельской столице одиночки чаще всего от 2 до 3 суток.

Кроме Петрозаводска, в число популярных для туристов-одиночек городов вошли Севастополь (19% отдыхающих), Симферополь (15%), Анапа (8%), Санкт-Петербург (8%), Подольск (7%), Казань (6,5%), Кисловодск (6%), Калининград (5%) и Сургут (5%).

Чаще в одиночку путешествуют женщины — 61%. При этом туристы–одиночки предпочитают бронировать отели (78%) и квартиры (19%).

Ранее Карелия вошла в число популярнейших направлений в России для укрепления здоровья.