Петрозаводск стал самым дорогим городом для отдыха среди популярных направлений для поездок зимой

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил популярные направления для коротких поездок зимой.

Столица Карелии заняла десятую сточку в рейтинге предпочтений туристов для отдыха на два-три дня. В первую же тройку лидеров- городов, которые популярны в зимние выходные 2022 года, вошли Ялта, Краснодар и Москва. В топ-10 фигурируют Санкт-Петербург, Казань, Суздаль, Нижний Новгород, Кисловодск, а также горнолыжный курорт Банное в Башкирии.

По данным Tvil.ru, россияне бронируют жилье на два-три дня с января по март 2022 года и тратят на проживание от 2 до 9 тысяч рублей в сутки. В среднем, отдых в выходные зимой россиянам обходится до 10 тысяч рублей.

Самым дорогим городом для отдыха оказался Петрозаводск: в среднем за жилье туристам придется отдать 8378 рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Краснодаре — 2221 рублей за сутки.

Ранее сообщалось, Медвежьегорск стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники.