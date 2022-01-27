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Петрозаводск стал самым дорогим городом для отдыха среди популярных направлений для поездок зимой

Новости. Общество
09:12, 28 Января 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил популярные направления для коротких поездок зимой.

Столица Карелии заняла десятую сточку в рейтинге предпочтений туристов для отдыха на два-три дня. В первую же тройку лидеров- городов, которые популярны в зимние выходные 2022 года, вошли Ялта, Краснодар и Москва. В топ-10 фигурируют Санкт-Петербург, Казань, Суздаль, Нижний Новгород, Кисловодск, а также горнолыжный курорт Банное в Башкирии.

По данным Tvil.ru, россияне бронируют жилье на два-три дня с января по март 2022 года и тратят на проживание от 2 до 9 тысяч рублей в сутки. В среднем, отдых в выходные зимой россиянам обходится до 10 тысяч рублей.

Самым дорогим городом для отдыха оказался Петрозаводск: в среднем за жилье туристам придется отдать 8378 рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Краснодаре — 2221 рублей за сутки.

Ранее сообщалось, Медвежьегорск стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники.

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Комментарии

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Саныч
2022-01-28 10:02:42
Лопата для передвижения по городу в цену входит?)
Гость
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