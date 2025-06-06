Петрозаводск стал самым дорогим направлением в топ-10 России для популярного вида отдыха

Карельская столица попала в число популярнейших направлений для туристов в России.

Петрозаводск вошёл в десятку самых популярных направлений в России для отдыха на базах. Такую информацию даёт российская платформа бронирования отелей и квартир Твил ру на основе данных за лето 2025 года.

Петрозаводск занял в этом списке 9 место. Столица Карелии вместе с Чемалом на Алтае оказались единственными направлениями, не представляющим юг России и Абхазию.

При этом Петрозаводск оказался с большим отрывом самым дорогим направлением. За ночь на базах в районе карельской столицы в среднем платят 9.6 тысячи рублей. Для сравнения, у идущей на втором месте Гудауты в Абхазии эта цифра составляет 7.5 тысячи, а в среднем для топ-10 - около 5 тысяч рублей за ночь.