Петрозаводск стал точкой сбора инициативной молодежи со всей России, заявил Роман Голубев

В столице Карелии проходят образовательная программа для амбассадоров «Росмолодежь.Гранты» и региональный Слет наставников Движения Первых «Нам по пути».

На этой неделе в Петрозаводске проходят Выездная образовательная программа для амбассадоров «Росмолодежь.Гранты» и региональный Слет наставников Движения Первых «Нам по пути». Об этом в личном профиле сообщил глава Минобразования и спорта Карелии.



По словам Романа Голубева, участниками форума стали 140 активистов из 40 регионов страны. В течение пяти дней они посещают образовательные мастер-классы, сессии по формированию личного бренда и разрабатывают механизмы популяризации Росмолодёжь.Гранты в 2024 году. Для участников также организованы увлекательные экскурсии.



Как отметил министр, Карелию в этом году представляют три амбассадора, которые были выбраны по итогам конкурса: Надежда Дорофеева, Алина Буторина и Ульяна Кучерова. Именно они стали лицами Росмолодёжь.Гранты в регионе.



Роман Голубев напомнил, что программа направлена на создание условий для обмена опытом наставников, амбассадоров и родительского сообщества.



«Очень рад, что столица нашей республики стала точкой сбора инициативной молодежи со всей России! Участникам форума желаю отличной работы и успехов!», — написал глава карельского Минобразования.

Напомним, ранее поисковая система приняла главу Минобразования Карелии за музыкального исполнителя, а сам Роман Голубев пожаловался на мошенников, которые вымогали деньги от его имени.