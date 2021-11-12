Петрозаводск украсили к Новому году (ФОТО)

В столице Карелии завершили работы по установке новогодних световых украшений, сообщили в администрации города.

На улицах Петрозаводска появились световые фигуры и фотозоны, на опорах вдоль дорог развесили разноцветные консоли, в разных районах города установили живые и искусственные ели.





Деревья в Центральном сквере вновь засверкали гирляндами и звёздами, на площади Гагарина жителей и гостей карельской столицы встречают цифры «2022».

Полюбившаяся петрозаводчанам большая фигура медведя разместилась на Онежской набережной, новогодние шары, деревья, арки, олени и другие атрибуты праздника расставили на различных общественных территориях города.





Монтажом украшений в этом году занимается ООО «КарелСтройУправление», подключение к электросетям выполняет муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические системы».

Иллюминация ежедневно зажигается вместе с уличным освещением, отметили в мэрии.