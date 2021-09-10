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Петрозаводск увеличил муниципальный долг на фоне его снижения в районах Карелии

Новости. Экономика
15:11, 14 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Муниципальный долг Петрозаводска за месяц вырос на 100 млн рублей и к 1 сентября превысил 1 млрд.

Об этом говорят данные Минфина Карелии о долговых обязательствах муниципальных образований республики.

Почти все они сократили задолженность, за исключением Петрозаводска и Муезерского района.

Вместе с тем, муниципальный долг столицы Карелии перед банками за месяц сократился более чем в 3 раза и составил к 1 сентября 697,2 млрд рублей. Это произошло благодаря кредиту, который Петрозаводск получил из республиканского бюджета. Процентная ставка по нему составляет 0,1% годовых, срок погашения — до 30 августа 2026 года. 

Бюджетные кредиты на аналогичных условиях будут предоставлены и другим муниципальным образованиям республики.

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