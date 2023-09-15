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Петрозаводск увеличит расходы в интересах горожан

Новости. Общество
12:30, 16 Сентября 2023
фото: © Инна Колыхматова / ВК

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Дополнительные 333,5 млн рублей будут направлены на решение важных для города вопросов.

Инна Колыхматова на своей странице в соцсети положительно высказалась об изменениях городского бюджета, которые дают возможность более эффективно решать задачи в интересах петрозаводчан.

Врио мэра города рассказала о том, что на сессии Петросовета депутаты поддержали предложения городской администрации внести  изменения в бюджет Петрозаводска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Это обсуждалось на комиссиях Петросовета, уточнила врио мэра.

Речь шла об увеличении доходов и расходов столицы Карелии на текущий год за счет поступлений из республиканского бюджета, а также налоговых и неналоговых выплат. Дополнительные 333,5 млн рублей будут направлены на решение важных для города вопросов, сообщила врио главы администрации Петрозаводска.

Инна Колыхматовам рассказала, что увеличили расходы на финансовую поддержку деятельности муниципальных учреждений, включая уровень зарплаты «указным» категориям работников, создание резерва для индексации оплаты труда с 1 октября, проведение капремонта в школе № 3 и реконструкцию центрального крыльца детской музыкальной школы № 1 имени Синисало, благоустройство территории под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса у лицея № 40, приобретение жилья для детей-сирот, поддержку молодых семей и новогоднее оформление города.

Дополнительные средства направят на пополнение резервного фонда по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и поддержку муниципального предприятия «Городской транспорт», уточнила Инна Колыхматова и добавила, что появились дополнительные финансовые возможности для содержания контейнерных площадок и снос аварийных деревьев.

Врио мэра поблагодарила депутатский корпус за конструктивную работу и принятие важных для города и горожан решений.

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