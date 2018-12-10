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Новости. Общество
15:54, 10 Декабря 2018
фото: Геннадий Боднарчук / ИА "Республика" / фото Леонида Николаева

Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней благодаря "народной" программе

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В городском совете подвели первые результаты программы "Безопасный Петрозаводск" и рассказали о дальнейших планах по благоустройству города с помощью предложений жителей карельской столицы.

В начале октября инициатор проекта спикер Петросовета Геннадий Боднарчук обратился к горожанам с предложением рассказывать о самых острых городских проблемах, чтобы на основании информации, полученной из первых уст, в дальнейшем сформировать четкий перечень задач, которые за три года предстоит решить администрации и депутатам.

Ежедневно в официальную группу "Безопасный Петрозаводск" соцсети "ВКонтакте", специально созданную для сбора предложений, поступает от двух до семи заявок жителей карельской столицы. Всего за прошедший месяц в адрес программы пришло порядка ста обращений.

"Приятно, что жители города не остались в стороне и активно участвуют в процессе формирования "дорожной карты" проекта – рассказывают о своих проблемах, присылают подробную информацию, иногда для большей наглядности даже с фото или видеоматериалами. Для нас важно, чтобы проект был не формальной, а исключительно прикладной программой. Чтобы с ее помощью действительно решились самые насущные вопросы, волнующие в первую очередь самих горожан, чтобы «болевых точек» на карте карельской столицы становилось меньше. Поэтому подобная информационная поддержка от населения нам очень помогает", - отмечает Геннадий Боднарчук.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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Беня
2018-12-10 17:28:05
Сам себя не похвалишь - никто не похвалит. А такие товарищи как товарищ кир - от них вообще слово доброго не дождёшься :)
Если есть начальник, должны быть успехи. Если их особо нет, то надо уметь их видеть, шоб быть в состоянии продать тему за то, какой ты хороший. Так шо все это нормальное обыденное руководительское сотрясение воздуха в позитивном ключе "...а мы лампочки вкрутили..." "Бульдозер" тоже, помнится, лампочки вкручивал, доказывая тем самым, шо он лучший менеджер в Карелии :)
короче - ничего интересного :)
User
2018-12-10 17:07:38
В ближайшие три года на дорогах ПТЗ перестанут людей как кегли сбивать? От чего он станет безопаснее-то?
Изя
2018-12-10 16:28:54
Без программ и нац.проектов не пробовали работать ? Созидать каждый день а не наскоком .
кир
2018-12-10 16:12:02
Они не ведают, что творят. Навскидку, 2 жилые башни аж 25 этажей уплотнительно воткнут в уже существующие застройки. Это цинично и враньё о благе жителей.
Гость
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