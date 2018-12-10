Петрозаводск в ближайшие 3 года станет безопасней и комфортней благодаря "народной" программе

В городском совете подвели первые результаты программы "Безопасный Петрозаводск" и рассказали о дальнейших планах по благоустройству города с помощью предложений жителей карельской столицы.

В начале октября инициатор проекта спикер Петросовета Геннадий Боднарчук обратился к горожанам с предложением рассказывать о самых острых городских проблемах, чтобы на основании информации, полученной из первых уст, в дальнейшем сформировать четкий перечень задач, которые за три года предстоит решить администрации и депутатам.

Ежедневно в официальную группу "Безопасный Петрозаводск" соцсети "ВКонтакте", специально созданную для сбора предложений, поступает от двух до семи заявок жителей карельской столицы. Всего за прошедший месяц в адрес программы пришло порядка ста обращений.

"Приятно, что жители города не остались в стороне и активно участвуют в процессе формирования "дорожной карты" проекта – рассказывают о своих проблемах, присылают подробную информацию, иногда для большей наглядности даже с фото или видеоматериалами. Для нас важно, чтобы проект был не формальной, а исключительно прикладной программой. Чтобы с ее помощью действительно решились самые насущные вопросы, волнующие в первую очередь самих горожан, чтобы «болевых точек» на карте карельской столицы становилось меньше. Поэтому подобная информационная поддержка от населения нам очень помогает", - отмечает Геннадий Боднарчук.

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