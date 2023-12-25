Петрозаводск в этом году с отдельным настроением отметит День глубокого снега

Необычный праздник отмечают ежегодно 26 декабря во многих странах мира.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру, опираясь на данные метеорологов и запросы о бронировании, определил популярные направления с самым глубоким снегом для путешествий в декабре.



На первом месте оказался Нижний Новгород, на втором Екатеринбург, на третьем - Новосибирск. Первую пятерку замкнула столица Карелии.



В пресс-релизе сервиса приводится первая десятка самых глубокоснежных городов в этом декабре:



1. Нижний Новгород ― 5 288 рублей / две ночи*



2. Екатеринбург ― 3 641 рубль / три ночи;



3. Новосибирск ― 3 292 рубля / три ночи;



4. Тула ―4 917 рублей / два ночи;



5. Петрозаводск ― 5 780 рублей / четыре ночи;



6. Самара ― 3 855 рублей / три ночи;



7. Кировск, Мурманская область ― 3 193 рубля / шесть ночей;



8. Иркутск ― 4 576 рублей / две ночи;



9. Пермь ― 2 943 рубля / три ночи;



10. Челябинск ― 2 734 рубля / три ночи.



*Средняя стоимость ночи / средняя продолжительность поездки.