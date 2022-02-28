Петрозаводск в пятницу простится с известным доктором

Умер заслуженный врач Карелии и России Юрий Худяков.

На 73-м году жизни ушел из жизни врач анестезиолог-реаниматолог Юрий Худяков. Юрий Васильевич посвятил медицине всю свою жизнь, рассказали в Республиканской больнице им. В. А. Баранова.

Сразу после окончания медицинского факультета ПетрГУ Юрий Худяков в течение 10 лет работал врачом анестезиологом-реаниматологом кардиологическом отделении городской больницы №1 и детской больницы №1. С 1982 года на протяжении 30 лет трудился в Республиканской больнице.

«Юрий Васильевич был высококвалифицированным анестезиологом-реаниматологом, доброжелательным, отзывчивым, добросовестным и внимательным человеком, пользующимся признанием и уважением пациентов и коллег. Его отличали высокая требовательность к себе и безукоризненная честность и скромность. Бесконечно преданный своему делу специалист, отзывчивый и неравнодушный к чужим проблемам человек – таким останется Юрий Васильевич в нашей памяти. Коллектив больницы приносит искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича», - говорится в некрологе.

Прощание с Заслуженным врачом Карелии и России Юрием Худяковым состоится 4 марта с 15:00 до 16:00 в траурном зале на улице Вольная, д. 4.