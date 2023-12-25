Петрозаводск вошел в число самых снежных городов России

Столица Карелии оказалась одним из самых популярных направлений у путешественников, мечтающих о глубоком снеге.

В российском сервисе бронирования отелей и квартир Твил.ру в День глубокого снега, который отмечается 26 декабря. Определили самые популярные в стране направления с самым глубоким снегом для путешествий в декабре.

В число таких городов вошла карельская столица. Петрозаводск попал в рейтинг и согласно популярности у туристов, и по данным метеорологов о самом глубоком снежном покрове.

Обычно путешественники приезжают в город на Онего на 4 ночи. Сутки в столице Карелии стоят в среднем 5780 рублей.