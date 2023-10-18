Петрозаводск вошел в пятерку городов-лидеров по безналичной оплате проезда

Стали известны города, где чаще всего пассажиры оплачивают проезд по безналу.

СберТройка назвала города-лидеры, где пассажиры чаще всего используют безналичную оплату проезда в городском транспорте, подключенном к московской билетной системе. Об этом рассказали в пресс-службе комании 18 октября.

По данным СберТройки за сентябрь 2023, среди регионов, где работает московская билетная система на базе карты «Тройка», больше всего безналичной оплатой пользуются в Туле (96%), Воронеже (96%), Горно-Алтайске (94%), Петрозаводске (90%), Костроме (87%), Ставрополе (83%).

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делимся опытом внедрения инновационной билетной системы на базе карты «Тройка» с регионами. Пассажиры оценили удобство и активно пользуются безналичной оплатой. Таким способом оплачивают 87% поездок в городском транспорте, где действует СберТройка. Благодарим власти регионов за желание сотрудничать и внедрять самые современные технологии для повышения комфорта жителей», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Как напомнили в источнике, билетная система СберТройка сегодня работает более чем в 25 регионах от Карелии до Хабаровского края. Среднее число поездок в будний день в городском транспорте в регионах России с использованием московской билетной системы СберТройка выросло в 2 раза и достигло 1 млн.