Петрозаводск вошёл в топ-10 городов России для трёхдневных поездок в октябре

Осенний отдых в столице Карелии стал одним из самых популярных в стране.

Петрозаводск занял 8 место в рейтинге самых популярных туристических направлений России для трёхдневных поездок в октябре, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

— Средняя стоимость ночи при трёхдневном размещении в столице Карелии составила 3318 рублей, оказавшись одной из самых низких в стране, — рассказали там.

В десятку лидеров вошли также Казань (4632 р. за ночь); Краснодар (3443 р.), Туапсе (3682 р.), Горячий ключ (5428 р.), Краснодарский край; Нижний Новгород (4129 р.); Архыз (6816 р.), Карачаево-Черкесия; Майкоп (4091 р.) и Каменномостский (5599 р.), Адыгея, а также Ярославль (3579 р.).

Ранее мы писали, что в Карелии приступили к разработке первого туристического маршрута, объединяющего Петрозаводск и Сортавалу. Для реализации этих планов власти муниципалитетов планируют создать современный туристский центр, направленный на развитие гастрономической, спортивной и событийной индустрии отдыха в регионе.