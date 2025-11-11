Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений для трёхдневного отпуска в ноябре

Столица Карелии попала в десятку популярных туристических направлений для отдыха в этом месяце.
Петрозаводск занял девятое место в рейтинге наиболее популярных направлений для трёхдневных поездок в ноябре, сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса планирования путешествий «ТВИЛ.РУ».
Средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах карельской столицы составила 3833 рубля.
В десятку лидеров вошли также Казань, Нижний Новгород, Тюмень, Волгоград, Алушта (Крым), Зеленоградск (Калининградская область), Майкоп, а также Анапа и Горячий Ключ (Краснодарский край).
Ранее мы писали, что посёлок Лоухи и территория Топаз в Сегежском округе вошли в топ-10 новых направлений для осеннего туризма, заняв пятое и восьмое места соответственно.