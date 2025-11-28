Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений России с резким ростом стоимости зимнего отдыха

Столица Карелии вошла в десятку туристических направлений, где значительно выросла стоимость бронирования отелей.
Петрозаводск занял седьмое место в рейтинге десяти популярных туристических направлений, где произошёл резкий рост стоимости аренды жилья. Об этом сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса бронирования отелей ТВИЛ.РУ.
Так, средняя цена за четырёхсуточное проживание в столице Карелии в зимние месяцы выросла на 53% и достигла 7550 рублей.
— Конечно, стоит учесть, что во многом в этом взрывном росте виноваты новогодние праздники — в горячие дни каникул всё дорожает стремительней, — отметили эксперты.
В число лидеров вошли также Хамышки (Адыгея); Абрау-Дюрсо (Краснодарский край); Севастополь, Феодосия, Алупка (Крым); Киров; Рязань; Нижний Новгород и Пятигорск.
Ранее мы писали, что Сортавала вошла в топ-5 наиболее популярных направлений для отдыха в коттеджах в ноябре и декабре.