Петрозаводск вошел в топ-10 популярных направлений для путешествий с неожиданной целью

Россияне уверены, что в столице Карелии чистый воздух и красивые облака.

Российский сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру, проанализировав статистические сведения о городах с самым чистым воздухом и данные туристических заявок, определил первую десятку самых популярных направлений для наблюдения за облаками летом 2023 года.

В сервисе напомнили, что международный день наблюдения за облаками празднуется сегодня, 19 июня, и что для наблюдателей необходимо, чтобы воздух был максимально чистым.

На первых местах оказались южные города — Севастополь, Кисловодск, Красная Поляна.

Петрозаводск в этом топе оказался на 4 месте. Отдых в столице Карелии для наблюдателей за облаками оказался самым дорогим из всех популярных направлений — более 4 тысяч рублей за сутки.