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Петрозаводск вошел в топ-10 самых популярных направлений в России для необычного отдыха

Новости. Общество
12:31, 23 Июня 2023
фото: © trip-for-the-soul.ru

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Россияне предпочитают проводить отпуск не только на морском побережье.

Море — первое, о чем мы думаем, когда говорим об отпуске. Тем не менее, по данным опроса, проведенного в 2022 году, 57% россиян никогда не были на море, сообщил сайт «Зарплата.ру».

Так, российский сервис бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ определил — какие не морские направления июля 2023 года выбирают жители России.

На первом месте по популярности — Москва. На втором — Казань, на третьем — Кисловодск.

В середине списка — Ростов-на-Дону, Краснодар и Краснодарский край, Волгоград и Пятигорск.

Замыкают десятку выбираемых соотечественниками направлений Оренбургская и Нижегородская области.

Петрозаводск также попал в этот список, причем отдых в столице Карелии оказался самым дорогим в топ-10. Как правило, туристы останавливаются в Петрозаводске на 4 ночи.

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