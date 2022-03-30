Петрозаводск вошел в топ-5 городов для паломнических поездок

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, какие города популярны у паломников для пасхальных путешествий в России.

Петрозаводск занял пятую строчку в рейтинге популярных городов для путешествий на Пасху в 2022 году, уступив Санкт-Петербургу, Казани, Москве, Осташкову. В топ-10 вошли также Дивеево, Ярославль, Великий Новгород, Бахчисарай и Владимир. Такие результаты показало исследование Tvil.ru.

По статистике российского сервиса, туристы бронируют жильё от 2 до 4 ночи и тратят от 2,8 до 5,4 тысячи рублей в сутки. Самый дорогой отдых в Осташкове, самый дешевый - в Петрозаводске.

Ранее Петрозаводск стал популярным направлением для путешествий с животными.