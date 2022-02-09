Петрозаводск вошел в топ-5 городов для путешествия с животными

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru определил, куда чаще всего ездят россияне вместе со своими домашними животными.

Как отметили в пресс-службе Tvil.ru, на сайте бронирования жилья появляется все больше объектов размещения, где можно заехать с животными. Более шестидесяти процентов туристов, по данным Tvil.ru, бронируют отели, ещё пятнадцать процентов — квартиры и дома. Туристы тщательно выбирают условия проживания с питомцем. Они в среднем останавливаются в отелях минимум на пять ночей.

В этом году туристы, пиршествующие с животными чаще всего выбирали, такие города, как Ялта, Сочи, Гагры, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Москва, Зеленоградск, Казань и Осташков.

Ранее сообщалось, Петрозаводск стал самым дорогим городом для отдыха среди популярных направлений для поездок зимой.