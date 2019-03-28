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Новости. Общество
08:20, 28 Марта 2019
фото: Илья Тимин/Петрозаводск

Петрозаводск вошел в тройку самых добрых городов России

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Столица Карелии заняла третью строчку в рейтинге самых добрых городов России.

Туристы назвали Санкт-Петербург самым добрым городом России. Опрос провел отечественный сайт для бронирования жилья Tvil.ru, пишет сайт "Экономика сегодня".

Поводом для проведения опроса стал всемирный День доброты. Его ежегодно отмечают 13 ноября. Проголосовать туристы могли на страницах сервиса в социальных сетях.

Санкт-Петербург самым добрым городом России назвали 32% респондентов. На второй строчке рейтинга разместился Краснодар, который набрал 17% голосов.

Наиболее активная борьба развернулась за "бронзового" призера – третье место разделили сразу три города. Речь идет о Севастополе, Казани и Петрозаводске – за них проголосовали по 10% опрошенных.

Далее в рейтинге расположились Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград, а замкнула десятку Москва.

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