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Петрозаводск все еще готовится провести в марте Чемпионат мира по зимнему плаванию

Новости. Спорт
11:19, 02 Марта 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

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В Минобразования и спорта Карелии прокомментировали ситуацию с Чемпионатом мира по зимнему плаванию, который должен пройти с 21 по 27 марта в Петрозаводске.

В то время как все международные спортивные мероприятия, запланированные для проведения на территории России, отменяются из-за санкций, Карелия продолжает готовится к Чемпионат мира по зимнему плаванию.

«В настоящее время информации об отмене мероприятия нет. Если что-то изменится — проинформируем», — сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Минобразования и спорта республики.

Напомним, Чемпионат мира по зимнему плаванию впервые пройдет в Карелии с 21 по 27 марта 2022 года. Более 250 комплектов медалей будут разыграны в течение пяти дней соревнований в ледяной воде Онежского озера в центре Петрозаводска. До введения санкций из-за спецоперации России на Украине свое участие в Чемпионате подтвердили более 150 спортсменов из 18 стран мира.

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов откроет чемпионат и проведет мастер-класс.

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