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Петрозаводск все-таки попал в Книгу рекордов России (ФОТО И ВИДЕО)

Новости. Общество
09:52, 02 Марта 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Петрозаводск попал в Книгу рекордов России, но не с самым большим блином, а с самой большой скалкой, сообщили в городской мэрии.

На площадке "Блинный двор" прошел конкурс "Ай, да блин!" – на самую высокую "блинную горку", приготовленную за 1 час. 

А шеф-повар Антон Калинин и его помощники пытались испечь блин диаметром 2020 миллиметров, чтобы попасть в Книгу рекордов России с самым большим блином.



Эксперт Книги рекордов России не засчитала две попытки – блин порвался. 

Тем не менее, Петрозаводск попал в Книгу рекордов – для приготовления блина была изготовлена самая большая скалка в стране. Ее размер – 2,4 м, с ручками – 3,9 м, а диаметр основания 17 см. Эти параметры зафиксировала эксперт Анна Коненко.

Напомним, двухметровый блин подгорел во время установки рекорда в Петрозаводске.

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