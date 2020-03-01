Петрозаводск все-таки попал в Книгу рекордов России (ФОТО И ВИДЕО)

Петрозаводск попал в Книгу рекордов России, но не с самым большим блином, а с самой большой скалкой, сообщили в городской мэрии.

На площадке "Блинный двор" прошел конкурс "Ай, да блин!" – на самую высокую "блинную горку", приготовленную за 1 час.



А шеф-повар Антон Калинин и его помощники пытались испечь блин диаметром 2020 миллиметров, чтобы попасть в Книгу рекордов России с самым большим блином.





Эксперт Книги рекордов России не засчитала две попытки – блин порвался.

Тем не менее, Петрозаводск попал в Книгу рекордов – для приготовления блина была изготовлена самая большая скалка в стране. Ее размер – 2,4 м, с ручками – 3,9 м, а диаметр основания 17 см. Эти параметры зафиксировала эксперт Анна Коненко.

Напомним, двухметровый блин подгорел во время установки рекорда в Петрозаводске.