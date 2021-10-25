Петрозаводск встал в «пробке» (ФОТО)

Огромное количество автомобилистов пытаются проехать по засыпанному снегом городу.

Сегодня, 25 октября, в Петрозаводске температура опустилась до минусовых отметок, выпал снег. К непогоде оказались неготовы как автомобилисты, так и дорожники.

Большинство машин передвигаются еще на летней резине, дороги посыпаны противогололедной смесью не везде.

Водители прислали в «Столицу на Онего» фото, на которых запечатлели дорожные заторы, а также скользкие дороги.

«На Лесном проспекте никто не посыпал, ползем, соблюдаем дистанцию, но две машины все же попали в ДТП, на кольце на Кукковке толстый слой песка, проехали нормально, зацепили еще немного песка с собой на Комсомольский, в очереди ожидал проезда пустой пескоразбрасыватель.

Хоть и предупреждали о снегопаде и похолодании, все равно все не успели подготовиться», — сообщил водитель.