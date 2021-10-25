Реклама

Петрозаводск встал в «пробке» (ФОТО)

Новости. Общество
09:19, 25 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

Огромное количество автомобилистов пытаются проехать по засыпанному снегом городу.

Сегодня, 25 октября, в Петрозаводске температура опустилась до минусовых отметок, выпал снег. К непогоде оказались неготовы как автомобилисты, так и дорожники.

Большинство машин передвигаются еще на летней резине, дороги посыпаны противогололедной смесью не везде.

Водители прислали в «Столицу на Онего» фото, на которых запечатлели дорожные заторы, а также скользкие дороги.

«На Лесном проспекте никто не посыпал, ползем, соблюдаем дистанцию, но две машины все же попали в ДТП, на кольце на Кукковке толстый слой песка, проехали нормально, зацепили еще немного песка с собой на Комсомольский, в очереди ожидал проезда пустой пескоразбрасыватель.

Хоть и предупреждали о снегопаде и похолодании, все равно все не успели подготовиться», — сообщил водитель.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
sergo
2021-10-25 10:13:00
Это не пробки.
Это собрание клуба "Любители летней резины".
EventVK
2021-10-25 10:02:37
На Древлянке жить, только если там и работать, тухнуть утром и вечером в пробках.. мазохизм чистой воды.
Саныч
2021-10-25 10:15:41
EventVK, это Маленькая Москва. Метро между "Столицей" и отдаленными районами не хватает только.
David.
2021-10-25 10:07:01
EventVK, Потому и зовут её -Дырянка! :)
David.
2021-10-25 09:54:49
Засыпать дерьмом дороги-это называется подготовиться? Не одел зимнюю резину вовремя - сиди дома!
Кир
2021-10-25 09:47:21
Пешком не пробовали? Не для всех, но очень помогает. Полчаса идти. :)
Саныч
2021-10-25 10:17:32
Кир, ето смотря куда, и смотря откуда)
Лана Текучева
2021-10-25 09:35:45
Сидите дома или на общественном транспорте добирайтесь.
Русский
2021-10-25 09:29:03
Нефиг шастать.
Изя
2021-10-25 09:38:55
Русский, как то ехать то надо ))))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.10.2021, 10:44
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за коронавируса
19.10.2021, 19:40
В Петрозаводске администрация поликлиники опровергла информацию о нищенских зарплатах медиков
21.10.2021, 08:30
Стало известно, как будут работать магазины в выходные дни с 30 октября по 7 ноября
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
20.10.2021, 19:43
С места страшной аварии на скользкой дороге в Петрозаводске госпитализирован ребенок с женщиной
19.10.2021, 14:51
Врач из Петрозаводска получила зарплату за месяц работы в поликлинике и решила пойти в продавщицы

Аналитика

22.10.2021 15:41
Политкухня
«Сегодня — на съезд партии, завтра — на съезд любителей пива» 8
Зачем суд Петрозаводска допросил детского омбудсмена Геннадия Сараева по коррупционному делу экс-спикера горсовета Геннадия Боднарчука.
В Петрозаводске пройдут бесплатные семинары от Российского экспортного центра
22.10.2021 13:39
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
21.10.2021 13:54
«Это авторский вымысел, но мы опирались на древние тексты» 2
21.10.2021 13:53
«Окей, получите льготу»
20.10.2021 12:06
Вся аналитика

Чтиво

22.10.2021 10:41
Кофе со сливками
«Я — аномалия системы» 5
На таких одержимых и держится медицина: гость рубрики «Кофе со сливками» — врач-реаниматолог Максим Ткачук.  
Пять причин обратиться во «Фрау клиник»
21.10.2021 16:53
Поморский код 9
20.10.2021 14:41
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»