Петрозаводск встретил сказочный поезд Деда Мороза (ФОТО)

Глава республики рассказал о встрече сказочного поезда.
О встрече поезда Деда Мороза, курсирующего по городам страны, рассказал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.
«К нам приехал Дед Мороз! Для Карелии это уже новогодняя традиция — в первые дни января мы встречаем сказочный поезд с любимым волшебником. Его путь лежит через десятки городов нашей большой страны, и вот сегодня сказочный состав у нас», — написал руководитель региона.
Как уточнил Артур Парфенчиков, в Петрозаводске поезд пробудет до 17.00, а затем поедет в Мурманск.
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