Петрозаводск встретит выходные жарой

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17:00, 25 Июня 2021
фото: © Валерий Поташов / Столица на Онего

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз на субботу, 26 июня.

В Петрозаводске в субботу ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, утром и днем гроза. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +18, +20°С, днем поднимется до +24, +26°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

По районам Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах местами порывистый до сильного.

Температура ночью составит от +9 до +14°С°, по южным районам будет теплее — от +15 до +20°С, днем +20, +25°С, по южным районам дойдет +25, +30°С.

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Комментарии

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Санитар
2021-06-25 17:27:22
Ой, дождались,а то всё дожди проливные...
Гость
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