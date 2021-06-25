Петрозаводск встретит выходные жарой

Карельский Гидрометцентр опубликовал прогноз на субботу, 26 июня.

В Петрозаводске в субботу ожидается переменная облачность. Пройдет кратковременный дождь, утром и днем гроза. Ветер ожидается восточный, северо-восточный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью +18, +20°С, днем поднимется до +24, +26°С. Атмосферное давление будет ночью слабо падать, днем слабо расти.

По районам Карелии также будет облачно с прояснениями. В большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах ливни, грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, при грозах местами порывистый до сильного.

Температура ночью составит от +9 до +14°С°, по южным районам будет теплее — от +15 до +20°С, днем +20, +25°С, по южным районам дойдет +25, +30°С.