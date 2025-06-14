Петрозаводск закупит спецтехнику для вывоза крупногабаритного мусора

Правительство Карелии согласовало городу выдачу денежного кредита под 1% на приобретение мусоровозов и ломовозов.

Этим летом власти города приобретут для муниципального предприятия «Автоспецтранс» около десяти единиц техники для вывоза мусора, сообщили в пресс-службе Петросовета.

По словам председателя постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Андрея Ушакова, сейчас «Автоспецтранс» обслуживает шесть районов Петрозаводска по субподряду с региональным оператором и нуждается в пополнении парка спецтехники.

— Важно, что планируется приобрести в том числе ломовозы — машины для вывоза крупногабаритного мусора. На захламление такими отходами контейнерных площадок поступает много жалоб, — сказал Андрей Ушаков.

Ранее глава города Инна Колыхматова во время прямого эфира «ЦУР объясняет» рассказала, что в настоящий момент ведутся переговоры с заводом по изготовлению спецтехники. Планируется приобретение 9 или 10 единиц техники. Параллельно занимаются поиском и подготовкой водителей.

Ожидается, что новая техника появится уже летом этого года.