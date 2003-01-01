Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге

Напомним , всего за первые месяцы туристический налог пополнил бюджеты муниципалитетов Карелии на 30,8 миллиона рублей. Сортавала заработала 7,7 миллионов рублей, Кондопога - 5,3 миллионов рублей.

— Эти средства мы направляем на благоустройство городских территорий, ремонт объектов, повышение уровня комфорта в Петрозаводске, — рассказала Инна Колыхматова.

Более 12 миллионов рублей поступило в бюджет Петрозаводска за полгода благодаря туристическому налогу.

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

Спамеры и мошенники пытались дозвониться жителю Петрозаводска более 16 тысяч раз

В торгово-развлекательном центре «Тетрис» устроили большой праздник для детей в День знаний

На Перевалке в Петрозаводске микроавтобус на скорости врезался в иномарку

«Как я проеду все 200 км, если уже сейчас еле кручу?» Участники карельского веломарафона поделились впечатлениями от заезда

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.