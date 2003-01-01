Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге

Глава Петрозаводска рассказала, куда направят деньги, заработанные на туристическом налоге.
Более 12 миллионов рублей поступило в бюджет Петрозаводска за полгода благодаря туристическому налогу.
— Эти средства мы направляем на благоустройство городских территорий, ремонт объектов, повышение уровня комфорта в Петрозаводске, — рассказала Инна Колыхматова.
Налоговые поступления позволят и дальше инвестировать в инфраструктуру города, развивать культурные мероприятия, подчеркнула глава города.
Напомним, всего за первые месяцы туристический налог пополнил бюджеты муниципалитетов Карелии на 30,8 миллиона рублей. Сортавала заработала 7,7 миллионов рублей, Кондопога - 5,3 миллионов рублей.