Петрозаводск заработал 12 миллионов рублей на туристическом налоге
Сегодня 14:15 Экономика
Глава Петрозаводска рассказала, куда направят деньги, заработанные на туристическом налоге.

фото: © Людмила Корвякова

Более 12 миллионов рублей поступило в бюджет Петрозаводска за полгода благодаря туристическому налогу.

— Эти средства мы направляем на благоустройство городских территорий, ремонт объектов, повышение уровня комфорта в Петрозаводске, — рассказала Инна Колыхматова.

Налоговые поступления позволят и дальше инвестировать в инфраструктуру города, развивать культурные мероприятия, подчеркнула глава города.

Напомним, всего за первые месяцы  туристический налог пополнил бюджеты муниципалитетов Карелии на 30,8 миллиона рублей. Сортавала заработала 7,7 миллионов рублей, Кондопога - 5,3 миллионов рублей.

