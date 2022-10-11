Петрозаводск засыпает снегом (ФОТО)

Зима пришла в столицу Карелии
Подписчики "Столицы на Онего" поделились с редакцией фото выпавшего в Петрозаводске снега.
С утра в столице Карелии установилась достаточно низкая для октября температура, а примерно с 9.00 стали выпадать осадки в виде снега.
Напомним, ранее МЧС Карелии предупреждало жителей региона об ухудшении погоды. О резком похолодании также предупреждали специалисты Гидрометцентра.
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