Петрозаводск завалило снегом — город стоит в одной большой пробке (ФОТО)

В столице Карелии утром 30 ноября из-за ночного снегопада возник транспортный коллапс.

Так, большая пробка утром 30 ноября образовалась на выезде с Древлянки.

Откопав свои автомобили из-под снега, водители не могут покинуть пределы района, чтобы добраться до центра.

Напомним, что накануне вечером ГИБДД Карелии из-за надвигающегося снегопада и метели рекомендовала водителям во вторник, 30 ноября, не садиться за руль и по возможности не пользоваться личным автотранспортом.

Горожане в соцсетях жалуются на плохую работу общественного транспорта.

«Почему бы с утра не запустить больше маршруток, люди стоят ждут. А если и дождутся, то всё переполненые», — пишут петрозаводчане в группе Подслушано в ПТЗ,