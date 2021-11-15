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Петрозаводск завалило снегом — город стоит в одной большой пробке (ФОТО)

Новости. Общество
08:43, 30 Ноября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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В столице Карелии утром 30 ноября из-за ночного снегопада возник транспортный коллапс.

Так, большая пробка утром 30 ноября образовалась на выезде с Древлянки.

Откопав свои автомобили из-под снега, водители не могут покинуть пределы района, чтобы добраться до центра. 

Напомним, что накануне вечером ГИБДД Карелии из-за надвигающегося снегопада и метели рекомендовала водителям во вторник, 30 ноября, не садиться за руль и по возможности не пользоваться личным автотранспортом.

Горожане в соцсетях жалуются на плохую работу общественного транспорта.

«Почему бы с утра не запустить больше маршруток, люди стоят ждут. А если и дождутся, то всё переполненые», — пишут петрозаводчане в группе Подслушано в ПТЗ,

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Комментарии

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кенгуру
2021-11-30 09:30:50
нормально всё, зима. Нытики - бейтесь головой об стену
Д.Ю
2021-11-30 09:30:39
Пять дней назад.

09:00, 25 Ноября 2021

«В текущую зиму мы входим с большим оптимизмом. Во-первых, количество техники у подрядчика увеличилось. Не кратно, но тем не менее, появилось несколько дополнительных грейдеров, экскаваторов и так далее. Ну, и решен вопрос с привлечением дополнительных дорожных рабочих, которые осуществляют ручной труд. С этим, к сожалению, в прошлый период была большая проблема… Надеемся, что таких форс-мажорных ситуаций, как в предыдущем периоде, у нас не возникнет», — сказал Бекелев.
Д.Ю
2021-11-30 09:27:44
Пора начинать "оплужку".
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