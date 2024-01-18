Петрозаводск ждёт погодная «встряска»

Горожан предупредили о резкой смене погодных условий.
К настоящей "встряске" горожан призвали готовиться в паблике "Погода Петрозаводска и Карелии".
Там предупредили, что в самое ближайшее время, 21 января, город ждут морозы до -24. А уже 23 января в Петрозаводск придет снег и оттепель до 0 градусов.
Все это будет сопровождаться перепадами давления и ветром.
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