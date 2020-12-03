Петрозаводская епархия РПЦ проводит конкурс детского рождественского рисунка

Конкурсное жюри возглавит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин.

Петрозаводская епархия Русской православной церкви объявила о проведении традиционного конкурса детского рождественского рисунка. В нем смогут принять участие ученики воскресных и общеобразовательных школ, художественных школ и студий, воспитанники дошкольных и других детских учреждений Карелии.

Конкурсное жюри возглавил митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Вместе с ним победителей в трех возрастных категориях будут определять священнослужители карельских приходов РПЦ. Как отметили в епархии, помимо почетных грамот за наградные места организаторы конкурса учредили приз жюри и приз митрополита.