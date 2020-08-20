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Петрозаводская группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии (АУДИО)

Новости. Общество
13:01, 21 Августа 2020
фото: © Столица на Онего
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Сегодня музыкальная группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии "Karelian sunrise".

Музыканты из Петрозаводска – группа "СА:МИ" 21 августа презентовали свою новую песню о Карелии. Композиция под название "Karelian sunrise" ("Карельский восход") исполняется в стиле альтернативного хип-хопа на русском языке.

В паблике группы опубликован текст песни "Karelian sunrise", а также аудиозапись.

Дикий край - зори здесь тихие
Люди как бури стихийные
Крепкие как гранит
В нас кипит дух мюллярит

Дивно солнце не видно
Порция тепла греет наивно
Климат не жалеет сильно
Красота без фильтров, как в фильмах

Леса - усеянные сейдами
Острова - беседуют ветрами
Седыми веками
Зов Севера вцепился в сердце корнями

Зарева заряд - узрели глаза
Он в отражении озёр кружит танго
Нам говорит что в нас живёт Сампо.

Припев :

Сквозь туман к свершениям
Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE
Голосам не даёт угасать
Горит в нас KARELIAN SUNRISE

II куплет:

Надо жить в гармонии и равновесии
Любить природу, а то утопят бесы

Наш народ, древнее чем ронины
У вас рисунки, а у нас петроглифы
За пару секунд,
Руны вместо букв вызывают тайфун

Мы с НЛО тусим по выходным
силой мысли двигаем валуны
метеориты роняем по сини
Мы дадим тунца отлососинить.

Припев :

Сквозь туман к свершениям
Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE
Голосам не даёт угасать
Горит в нас KARELIAN SUNRISE

Стих :

Под взором созвездий
Дыхание Северных льдов
В лесах теряется время
А камни хранят поверья веков
Нам дарят вдох, ростки голосов
Искры костров как искренность слов
Карельский восход и Севера зов
В сердце пробудят любовь и тепло

Припев :

Сквозь туман к свершениям
Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE
Голосам не даёт угасать
Горит в нас KARELIAN SUNRISE

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-08-21 13:49:47
Ну может это кому-то и нравится...
Гость
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