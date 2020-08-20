Петрозаводская группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии (АУДИО)

Сегодня музыкальная группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии "Karelian sunrise".

Музыканты из Петрозаводска – группа "СА:МИ" 21 августа презентовали свою новую песню о Карелии. Композиция под название "Karelian sunrise" ("Карельский восход") исполняется в стиле альтернативного хип-хопа на русском языке.

В паблике группы опубликован текст песни "Karelian sunrise", а также аудиозапись.

Дикий край - зори здесь тихие

Люди как бури стихийные

Крепкие как гранит

В нас кипит дух мюллярит

Дивно солнце не видно

Порция тепла греет наивно

Климат не жалеет сильно

Красота без фильтров, как в фильмах

Леса - усеянные сейдами

Острова - беседуют ветрами

Седыми веками

Зов Севера вцепился в сердце корнями

Зарева заряд - узрели глаза

Он в отражении озёр кружит танго

Нам говорит что в нас живёт Сампо.

Припев :

Сквозь туман к свершениям

Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE

Голосам не даёт угасать

Горит в нас KARELIAN SUNRISE

II куплет:

Надо жить в гармонии и равновесии

Любить природу, а то утопят бесы

Наш народ, древнее чем ронины

У вас рисунки, а у нас петроглифы

За пару секунд,

Руны вместо букв вызывают тайфун

Мы с НЛО тусим по выходным

силой мысли двигаем валуны

метеориты роняем по сини

Мы дадим тунца отлососинить.

Припев :

Сквозь туман к свершениям

Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE

Голосам не даёт угасать

Горит в нас KARELIAN SUNRISE

Стих :

Под взором созвездий

Дыхание Северных льдов

В лесах теряется время

А камни хранят поверья веков

Нам дарят вдох, ростки голосов

Искры костров как искренность слов

Карельский восход и Севера зов

В сердце пробудят любовь и тепло

Припев :

Сквозь туман к свершениям

Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE

Голосам не даёт угасать

Горит в нас KARELIAN SUNRISE