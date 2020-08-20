Петрозаводская группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии (АУДИО)

Сегодня музыкальная группа "СА:МИ" презентовала новую песню о Карелии "Karelian sunrise".
Музыканты из Петрозаводска – группа "СА:МИ" 21 августа презентовали свою новую песню о Карелии. Композиция под название "Karelian sunrise" ("Карельский восход") исполняется в стиле альтернативного хип-хопа на русском языке.
В паблике группы опубликован текст песни "Karelian sunrise", а также аудиозапись.
Дикий край - зори здесь тихие
Люди как бури стихийные
Крепкие как гранит
В нас кипит дух мюллярит
Дивно солнце не видно
Порция тепла греет наивно
Климат не жалеет сильно
Красота без фильтров, как в фильмах
Леса - усеянные сейдами
Острова - беседуют ветрами
Седыми веками
Зов Севера вцепился в сердце корнями
Зарева заряд - узрели глаза
Он в отражении озёр кружит танго
Нам говорит что в нас живёт Сампо.
Припев :
Сквозь туман к свершениям
Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE
Голосам не даёт угасать
Горит в нас KARELIAN SUNRISE
II куплет:
Надо жить в гармонии и равновесии
Любить природу, а то утопят бесы
Наш народ, древнее чем ронины
У вас рисунки, а у нас петроглифы
За пару секунд,
Руны вместо букв вызывают тайфун
Мы с НЛО тусим по выходным
силой мысли двигаем валуны
метеориты роняем по сини
Мы дадим тунца отлососинить.
Припев :
Сквозь туман к свершениям
Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE
Голосам не даёт угасать
Горит в нас KARELIAN SUNRISE
Стих :
Под взором созвездий
Дыхание Северных льдов
В лесах теряется время
А камни хранят поверья веков
Нам дарят вдох, ростки голосов
Искры костров как искренность слов
Карельский восход и Севера зов
В сердце пробудят любовь и тепло
Припев :
Сквозь туман к свершениям
Ведёт нас - KARELIAN SUNRISE
Голосам не даёт угасать
Горит в нас KARELIAN SUNRISE
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