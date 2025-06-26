Петрозаводская художница пишет портреты людей и снимает на видео их реакцию

«Столица на Онего» поговорила с карельской художницей, которая придумала новую подачу своих работ. Она не просто пишет портреты, но и снимает видео своих героев.

Алёна Мак — художник, поэт и писатель. Не просто художник, а уличный художник-портретист со своим очень ярким стилем. Она пишет пастелью яркие портреты гостей Онежской набережной в Петрозаводске практически каждый день.

Ее изюминка — записывать на видео реакции людей на свои работы. Смотреть эти видео одно удовольствие. Искренняя реакция людей не оставляет равнодушным никого.

Откуда у Алёны появилась идея не только писать портреты, но и снимать эмоции? Какой путь ей предстояло пройти, прежде чем оказаться на набережной Петрозаводска? Почему одна из ее героинь убежала, когда увидела свой портрет.

Алёна с радостью поделилась с читателями «Столицы на Онего» своей историей.