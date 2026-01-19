Девочки из Петрозаводска взяли «серебро» на региональных соревнованиях по футзалу

Команда девочек школы № 39 стала серебряным призёром Регионального этапа Всероссийских соревнований по футзалу «Кожаный мяч – Школьная футбольная лига» сезона 2025-2026 годов.
Соревнования были посвящены памяти легендарного футболиста Никиты Павловича Симоняна, сообщает Дирекция спорта.
По информации учителя физической культуры школы Ивана Александровича Верстакова, в финальном этапе команда показала стойкую игру: две встречи завершились вничью, ни одного поражения. Второе место в турнирной таблице и серебряные награды девушки уступили только команде из Олонца, которая набрала больше очков.
Особо отмечается роль капитана команды Дианы Григорьевой — свои первые шаги в футболе она сделала именно в школе, на уроках физкультуры и тренировках.
Успех на региональном этапе стал для юных футболисток важным достижением и стимулом для дальнейших занятий спортом.