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Петрозаводская компания разработала модуль для отслеживания краж в магазинах

Новости. Экономика
15:20, 30 Июля 2025
фото: © Арина Агапова

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Петрозаводская компания «Видар» представила на конференции в Москве антикражный модуль для безопасности розничной торговли.

24 июля в московском ЦМТ прошла одна из ключевых профессиональных конференций по безопасности — Retail Security 2025. Она собрала топ-менеджеров и профильных экспертов из крупнейших российских компаний, занимающихся розничной торговлей. Участники обсуждали технологии, минимизирующие риски, внутренние и внешние угрозы, видеоаналитику и стратегии предотвращения потерь.

Среди участников известные в России компании — «Яндекс», Ozon, Магнит, Metro, АШАН, Детский Мир, DSSL (Digital Security Systems Lab), Спортмастер, Золотое Яблоко, HOFF и другие. Всего мероприятие объединило более 200 руководителей LP-направлений, IT-департаментов и служб безопасности.



Разработками поделилась петрозаводская компания «Видар». Она представила антикражный модуль нового поколения. Он основан на поведенческом анализе и отличается от классических систем тем, что выявляет подозрительную активность по девиантным паттернам (моделям) поведения — как со стороны покупателей, так и персонала. В результате система способна в реальном времени фиксировать кражи, нестандартные действия и передавать информацию охранникам или службе безопасности. Это нейросеть нового поколения, которая работает от обычных камер, благодаря машинному зрению и собственным алгоритмам обучения.



Представил модуль основатель компании Денис Бичев и научный руководитель проекта, психофизиолог Яков Бондаренко. Он подробно рассказал о том, как нейросетевые подходы позволяют перейти от пассивного видеонаблюдения к активной аналитике поведения.

— Мы не просто показываем инциденты — мы меняем сам подход к мониторингу, — поясняет Яков. — Система обучается на поведенческих паттернах, а не на предметах. Это делает её гибкой и эффективной — независимо от формата торговой точки, будь то гипермаркет, даркстор или распределительный центр.

Денис Бичев подчеркнул, что ключевыми факторами стали не только точность срабатывания и мгновенная реакция, но и совместимость с уже установленными IP-камерами и LP-экосистемами, включая Trassir.

После презентации сразу несколько сетей выразили готовность протестировать систему в пилотном режиме.

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