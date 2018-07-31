Петрозаводская консерватория сообщила о трагической смерти педагога Юлии Тишкиной

Сегодня не стало заслуженного работника культуры РФ, профессора кафедры специального фортепиано Юлии Ивановны Тишкиной.

Информация об этом появилась на сайте Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.

"Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова с прискорбием сообщает о трагической смерти Заслуженного деятеля искусств Республики Карелия, Заслуженного работника культуры РФ, профессора по кафедре специального фортепиано Тишкиной Юлии Ивановны 31 июля 2018 года", - сказано в сообщении.

О дате похорон пока не сообщается.

Причину смерти в консерватории не назвали. Вместе с тем, в соцсетях пишут, что Юлия Ивановна получила серьезную травму, когда мыла дома окна. Врачи пытались ее спасти, но безуспешно. Юлия Ивановна умерла в реанимации.

Ученики Юлии Тишкиной отзываются о ней как о прекрасном человеке и гениальном педагоге.

В соцсетях просят помощи в организации похорон.