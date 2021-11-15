890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Министр здравоохранения Карелии рассказал о тяжести травм, которые получили туристы в аварии
24.11.2021 16:06

Петрозаводская квартира задержанного по подозрению во взятках экс-министра Кайдалова показалась оперативникам нежилой

Новости. Криминал
13:10, 25 Ноября 2021
фото: © Александр Гнетнев / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Сотрудник МВД, проводивший обыск в съемной квартире экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, сравнил ее с нежилым помещением.

Съемная петрозаводская квартира бывшего министра Алексея Кайдалова выглядела пустой и нежилой. Об этом заявил в Петрозаводском городском суде старший оперуполномоченный по особо важным делам первого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии Валерий Оршевнев, вызванный в качестве свидетеля. Полицейский участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях в отношении экс-главы карельского Минтранса Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека.

Сотрудник полиции пояснил, что после задержания экс-министра в торговом центре Петрозаводска и проведения необходимых мероприятий на месте происшествия, они отправились на съемную квартиру Алексея Кайдалова. Жилье располагалось на улице Лизы Чайкиной. Там предстояло провести обыск.

Полицейский также принимал участие в данном обыске, но не смог вспомнить деталей.

«Если только часы мы изымали. А, может, вообще ничего не изымали. Надо смотреть протокол, я просто не помню», — пояснил он.

В то же время оперативник обратил внимание на то, что петрозаводское жилье бывшего министра выглядело нежилым.

«Там квартира фактически пустая была. Такое ощущение, что нежилая», — добавил он. В квартире не было обнаружено предметов, свидетельствующих о преступной деятельности, прозвучало в суде.

Глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек были задержаны шестого февраля 2020 года в столице Карелии. Кайдалов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Алексей Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, получили взятку в 800 тыс. рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей), а также взятку в 1 млн рублей (первая часть от оговоренной суммы в размере 3 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Бывший работник петрозаводского аэропорта Игорь Волчек уже осужден и приговорен к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Экс-министр Алексей Кайдалов вину не признает.

Ранее сообщалось, что при обыске в особняке, который обвиняемый во взятках бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов построил под Петербургом, изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-11-25 14:31:53
Долго, очень долго следствие идёт. :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.11.2021, 16:10
ГИБДД отказывается регистрировать авто с допоборудованием даже от официальных дилеров
18.11.2021, 17:40
Город в Карелии попал в тройку «ажиотажных» направлений на Новый год
20.11.2021, 14:56
«Каждый, у кого есть балкон, должен взять хотя бы одну бездомную кошку»
21.11.2021, 13:20
На трассе «Сортавала» из багажника машины вывалился труп с отрезанной головой
19.11.2021, 12:50
«Никаких подушек безопасности»: представители бизнеса в Карелии за тотальное введение QR-кодов
21.11.2021, 15:12
«Домики для бомжей и крыс»: новые закрытые постройки для сбора мусора возмутили жителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 08:10
Обществоведение
«Давайте следить за качеством воды вместе»
Жители Ватнаволока сели за стол переговоров с форелеводами, которые организуют производство в Лижемской губе Онежского озера.
Дмитрий Фабрикантов: «Нужно отталкиваться от потребностей людей»
24.11.2021 10:33
Осадок городских стоков превратят в компост 1
24.11.2021 09:48
Клиники на Чайкиной: экстренная помощь при травме
23.11.2021 16:27
«Дворник-шеринг»: кому доверят очистку дорог Карелии от снега 2
23.11.2021 16:00
Вся аналитика

Чтиво

23.11.2021 14:01
Без политики
Вы уволены! 8
Что произошло после скандального увольнения директора футбольной спортшколы №7 Дениса Семенова, который отвечал за реконструкцию стадиона «Юность» в Петрозаводске.
Тайна ванной комнаты 4
19.11.2021 10:30
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 23
08.11.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»