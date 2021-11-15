Петрозаводская квартира задержанного по подозрению во взятках экс-министра Кайдалова показалась оперативникам нежилой

Сотрудник МВД, проводивший обыск в съемной квартире экс-главы Минтранса Карелии Алексея Кайдалова, сравнил ее с нежилым помещением.

Съемная петрозаводская квартира бывшего министра Алексея Кайдалова выглядела пустой и нежилой. Об этом заявил в Петрозаводском городском суде старший оперуполномоченный по особо важным делам первого отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карелии Валерий Оршевнев, вызванный в качестве свидетеля. Полицейский участвовал в оперативно-розыскных мероприятиях и следственных действиях в отношении экс-главы карельского Минтранса Алексея Кайдалова и бывшего замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игоря Волчека.

Сотрудник полиции пояснил, что после задержания экс-министра в торговом центре Петрозаводска и проведения необходимых мероприятий на месте происшествия, они отправились на съемную квартиру Алексея Кайдалова. Жилье располагалось на улице Лизы Чайкиной. Там предстояло провести обыск.

Полицейский также принимал участие в данном обыске, но не смог вспомнить деталей.

«Если только часы мы изымали. А, может, вообще ничего не изымали. Надо смотреть протокол, я просто не помню», — пояснил он.

В то же время оперативник обратил внимание на то, что петрозаводское жилье бывшего министра выглядело нежилым.

«Там квартира фактически пустая была. Такое ощущение, что нежилая», — добавил он. В квартире не было обнаружено предметов, свидетельствующих о преступной деятельности, прозвучало в суде.

Глава карельского Минтранса Алексей Кайдалов и замгендиректора аэропорта «Петрозаводск» Игорь Волчек были задержаны шестого февраля 2020 года в столице Карелии. Кайдалов обвиняется в двух эпизодах получения взяток в особо крупном размере, совершенных группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, в период с октября 2019 года по февраль 2020 года Алексей Кайдалов, действуя по предварительному сговору с заместителем директора аэропорта «Петрозаводск» Игорем Волчеком, получили взятку в 800 тыс. рублей (это была первая часть от оговоренной суммы в размере 1,5 млн рублей), а также взятку в 1 млн рублей (первая часть от оговоренной суммы в размере 3 млн рублей) за оказание содействия в заключении договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта, беспрепятственную приемку и оплату выполненных работ. Бывший работник петрозаводского аэропорта Игорь Волчек уже осужден и приговорен к 4 годам колонии строгого режима и штрафу в 7 млн рублей. Экс-министр Алексей Кайдалов вину не признает.

Ранее сообщалось, что при обыске в особняке, который обвиняемый во взятках бывший министр транспорта Карелии Алексей Кайдалов построил под Петербургом, изъяли коллекцию дорогих швейцарских часов.