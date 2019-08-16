Петрозаводская ТЭЦ готова к возобновлению подачи горячего водоснабжения

С 9.00 магистральные тепловые сети и оборудование Петрозаводской ТЭЦ переведены в режим готовности к подаче горячего водоснабжения для всех потребителей теплоэлектроцентрали.

Испытания на тепловые потери, определившие техническое состояние магистральных трубопроводов, были выполнены в установленные сроки.

— Программа масштабной модернизации тепловых сетей в Петрозаводске позволила улучшить технические характеристики трубопровода и уменьшить величину тепловых потерей. Диагностика проводилась с использованием современной системы датчиков для измерения температуры горячей воды, — сообщил начальник производственно-технического отдела Петрозаводской ТЭЦ Андрей Ротин. — Испытания теплосетей на тепловые потери выполняются один раз в 4-5 лет при работающем оборудовании Петрозаводской ТЭЦ и циркуляции теплоносителя температуры 75-90 С. В этом их отличия от гидравлических испытаний, которые проводятся с холодной водой.

При проведении испытаний также необходимо выдержать определенное время для нагрева грунта, в котором проложены трубопроводы, и восстановления режима подачи горячего водоснабжения.

Подробнее о том, как проводились испытания, в сюжете Дмитрия Егорова, ГТРК "Карелия".

Обращаем внимание потребителей на то, что полное восстановление подачи горячей воды может занять некоторое время.