Петрозаводская ТЭЦ отмечает свой день рождения

В преддверии Дня энергетика, в день зимнего солнцестояния, мы встретились с директором ТЭЦ Василием Карповым и спросили, чем сейчас живет Петрозаводская ТЭЦ и какие проекты реализует в городе.

45 лет назад в Петрозаводске работали 280 угольных котельных без какой-либо очистки выбросов, и над городом постоянно висел заметный издали смог. Зимой снег на улицах был черным, а жители были вынуждены дышать дымом.

Петрозаводская ТЭЦ с 1977 года отапливает более 85% домов и предприятий города. Большинство угольных котельных, маленьких пристроек к домам закрыли, ТЭЦ — стала главным поставщиком столь важного ресурса для комфортного проживания и работы.

В преддверии Дня энергетика, в день зимнего солнцестояния, мы встретились с директором ТЭЦ Василием Карповым и спросили, чем сейчас живет Петрозаводская ТЭЦ и какие проекты реализует в городе.

Интервью с директором ТЭЦ Василием Карповым читайте здесь.