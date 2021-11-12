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Петрозаводская ТЭЦ отмечает свой день рождения

Новости. Общество
13:25, 21 Декабря 2021
фото: © ТГК-1

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В преддверии Дня энергетика, в день зимнего солнцестояния, мы встретились с директором ТЭЦ Василием Карповым и спросили, чем сейчас живет Петрозаводская ТЭЦ и какие проекты реализует в городе.

45 лет назад в Петрозаводске работали 280 угольных котельных без какой-либо очистки выбросов, и над городом постоянно висел заметный издали смог. Зимой снег на улицах был черным, а жители были вынуждены дышать дымом.

Петрозаводская ТЭЦ с 1977 года отапливает более 85% домов и предприятий города. Большинство угольных котельных, маленьких пристроек к домам закрыли, ТЭЦ — стала главным поставщиком столь важного ресурса для комфортного проживания и работы.

В преддверии Дня энергетика, в день зимнего солнцестояния, мы встретились с директором ТЭЦ Василием Карповым и спросили, чем сейчас живет Петрозаводская ТЭЦ и какие проекты реализует в городе.

Интервью  с  директором ТЭЦ Василием Карповым читайте здесь.

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