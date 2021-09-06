Петрозаводская ТЭЦ приступила к подаче тепла в социальные учреждения

В соответствии с приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики Петрозаводская ТЭЦ ПАО «ТГК-1» с 6 сентября начала подачу тепла социальным объектам.

Энергетики выводят оборудование и тепловые сети на необходимые температурные параметры для включения отопления учреждениям здравоохранения, образования и социальной сферы Петрозаводска.

«За летний период мы выполнили подготовительные и ремонтные работы на оборудовании, провели гидравлические испытания на прочность и плотность, сформировали нормативный запас топлива», — отмечает главный инженер Петрозаводской ТЭЦ ПАО «ТГК-1» Александр Седельников.

К началу отопительного сезона на Петрозаводской ТЭЦ была проведена ремонтная кампания: завершен капитальный ремонт котлоагрегата № 3, расширенный текущий ремонт котлоагрегата № 1, капитальный ремонт выключателей воздушных линий напряжением 110 кВ, ремонт дымовой трубы, проведены контрольные шурфовки.